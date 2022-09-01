«Он у вас ненормальный». Продавщица мороженого напала на мальчика с аутизмом в Нижнем Новгороде | 360°

Общество 01 сентября 2022, 04:08 Поделиться Telegram

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Viber «Он у вас ненормальный». Продавщица мороженого напала на мальчика с аутизмом в Нижнем Новгороде Продавщица мороженого напала на мальчика с аутизмом в Нижнем Новгороде

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Женщина напала на ребенка с аутизмом на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Продавщица мороженого принялась бить мальчика, так как ей не понравилось его поведение.

Мать мальчика засняла действия продавщицы на видео. На кадрах видно, что женщина схватила ребенка за шею. Мальчик кричал и вырывался, а нападавшая продолжала на него ругаться.

«Он у вас ненормальный! Зачем вы выпускаете его в общественное место? Он распугал всех детей! Ходите со справкой!» — заявила продавщица подошедшей к ней матери ребенка.

Женщина пояснила, что у ее сына аутизм. Несмотря на это, продавщица продолжила называть его ненормальным и говорить о справке. В какой-то момент она перешла на нецензурную лексику, а в конце сказала, чтобы ребенка держали дома в ванной.

После нападения мать мальчика обратилась за помощью к полицейским, написал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД. Правоохранители уже опросили свидетелей конфликта. Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить причиненный ему вред.

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