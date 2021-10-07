«Он такой вежливый». Мать задержанного за избиение в метро Москвы шокировал поступок сына

Мать одного из дагестанцев, арестованных за избиение в метро Москвы, призналась, что не могла ожидать такого от собственного сына. По ее словам, она воспитывала его другим человеком. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Я такое воспитание мальчику не давала! Он такой вежливый, жалостливый. Вон, по соседям спросите», — заявила женщина.

Мать сказала, что не понимает, как ее сын мог связаться с такой компанией. По ее словам, она даже не знает, как он оказался в Москве и попал в такую историю. Женщина рассказала, что он планировал работать во Владикавказе и хотел параллельно продолжать учебу.

Женщина также сказала, что ее сын женат и уже скоро станет отцом. Когда она узнала, что его возлюбленная в положении, то сказала сыну, чтобы он искал работу.

«И вот сельчанин забрал его во Владикавказ. Он на сварщика выучился и на художника учится», — сообщила она.

Три дагестанца были задержаны после жестокого избиения Романа Ковалева в московском метро. Молодого человека забили втроем после того, как он заступился за девушку.