    17 января 2020, 19:20

    «Он сам порвал наушники». Одноклассник ударившего учительницу школьника рассказал о конфликте

    Дарья Морозова, Иван Степанов, Нина Петлинова

    Одноклассник ученика, который ударил педагога во время урока, рассказал «360», как начался конфликт. По его словам, школьник сам виноват, что порвал наушники.

    Конфликт начался с того, что он отказывался писать контрольную, ругался матом на уроке и сидел в наушниках. Она (учительница — прим. «360») попросила его убрать наушники, он отказался. Тогда она попросила его выйти из класса, но он тоже отказался. Она сказала: «Я, конечно, не имею права этого делать, но мне придется» — и попыталась забрать его наушники, но он дернулся и их порвал

    одноклассник дебошира.

    Подросток рассказал, что после этого разъяренный ученик ударил педагога по лицу. Он сломал ей очки, из-за чего учительница сильно порезалась осколком.

    «Все лицо было в крови», — отметил восьмиклассник.

    Он добавил, что это не первая подобная выходка со стороны одноклассника.

    «На всех уроках он полностью игнорирует требования учителей и вообще ничего не делает. Сидит в телефоне и наушниках», — пояснил школьник.

    В данный момент пострадавшая учительница находится на больничном. «360» она сказала, что с ней уже все в порядке.