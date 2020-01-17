«Он сам порвал наушники». Одноклассник ударившего учительницу школьника рассказал о конфликте

Одноклассник ученика, который ударил педагога во время урока, рассказал «360», как начался конфликт. По его словам, школьник сам виноват, что порвал наушники.

Конфликт начался с того, что он отказывался писать контрольную, ругался матом на уроке и сидел в наушниках. Она (учительница — прим. «360») попросила его убрать наушники, он отказался. Тогда она попросила его выйти из класса, но он тоже отказался. Она сказала: «Я, конечно, не имею права этого делать, но мне придется» — и попыталась забрать его наушники, но он дернулся и их порвал одноклассник дебошира.

Подросток рассказал, что после этого разъяренный ученик ударил педагога по лицу. Он сломал ей очки, из-за чего учительница сильно порезалась осколком.

«Все лицо было в крови», — отметил восьмиклассник.

Он добавил, что это не первая подобная выходка со стороны одноклассника.

«На всех уроках он полностью игнорирует требования учителей и вообще ничего не делает. Сидит в телефоне и наушниках», — пояснил школьник.

В данный момент пострадавшая учительница находится на больничном. «360» она сказала, что с ней уже все в порядке.