«Он ремонтировал плиту»: в мэрии Кирова опровергли информацию о сантехнике, который варил в детсаду кашу
Копысова сообщила, что оба штатных повара заболели и готовить еду детям взялась заместитель заведующей. У нее есть профильное образование и медицинская книжка.На помощь ей пришли помощники воспитателей.
«Этот, как вы его назвали сантехник, это рабочий по обслуживанию здания. В его обязанности входит поддерживать в порядке всю технику, которая есть в садике. Поэтому он в это время ремонтировал плиту», — отметила собеседница.
Замглавы Кирова подчеркнула, что процесс питания не был сорван из-за болезни поваров. Все готовилось в соответствии с технологической картой. Питание было своевременное, качественное и горячее.
Родители детей тем не менее настаивают на том, что из-за новой заведующей уволился персонал и остались только воспитатели, которые работают в две смены. На кухне с работниками тоже непорядок, утверждают они.