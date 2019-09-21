«Он ремонтировал плиту»: в мэрии Кирова опровергли информацию о сантехнике, который варил в детсаду кашу

Родители воспитанников детского сада № 63 Кирова сообщили, что новая заведующая поувольняла персонал, а еду детям готовит теперь сантехник. Замглавы городской администрации Лариса Копысова рассказала «360», что это неправда. Мужчина, который появился на фото и видео в Сети, ремонтировал на кухне садика плиту.

Копысова сообщила, что оба штатных повара заболели и готовить еду детям взялась заместитель заведующей. У нее есть профильное образование и медицинская книжка.На помощь ей пришли помощники воспитателей.

«Этот, как вы его назвали сантехник, это рабочий по обслуживанию здания. В его обязанности входит поддерживать в порядке всю технику, которая есть в садике. Поэтому он в это время ремонтировал плиту», — отметила собеседница.

Замглавы Кирова подчеркнула, что процесс питания не был сорван из-за болезни поваров. Все готовилось в соответствии с технологической картой. Питание было своевременное, качественное и горячее.

Родители детей тем не менее настаивают на том, что из-за новой заведующей уволился персонал и остались только воспитатели, которые работают в две смены. На кухне с работниками тоже непорядок, утверждают они.