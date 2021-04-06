«Он просто трусливо сбежал». Гордон потребует максимально жесткого наказания для Била

Адвокат Екатерина Гордон, представляющая защиту Екатерины Маничкиной, потерпевшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, рассказала о состоянии девушки. В беседе с «360» адвокат сообщила, что с блогера собираются взыскать компенсацию ущерба, в том числе морального.

Гордон сообщила, что у ее подзащитной зафиксировано сотрясение мозга и есть определенные неврологические проблемы. Сейчас девушка собирает справки. Адвокат отметила, что повода для уголовной статьи у них нет, так как она возбуждается только при особо тяжких повреждениях.

«Сейчас мы собираем медицинские документы, в дальнейшем будет оценка машины, и мы будем взыскивать ущерб — и моральный ущерб в том числе», — сообщила адвокат.

Гордон сообщила, что готовит со своей подзащитной гражданский иск против Била параллельно с уголовным иском со стороны ее коллеги Андрея Князева, который представляет интересы Марии Артемовой, также пострадавшей в ДТП с блогером. Гордон отметила, что она уже работала с Князевым в команде, вместе они готовы представлять интересы всех пострадавших.

«Я считаю, что человек, у которого 800 нарушений, заслуживает очень серьезного наказания. <…> Представители ГАИ нам рассказали, что Бил вопил о том, что он готов купить всем по тачке и он разберется», — указала защитник.

По словам Гордон, ее подзащитная в результате аварии осталась без машины, и если Бил готов сдержать слово и купить новый автомобиль, то может урегулировать имущественные вопросы в досудебном порядке.

«Если он действительно раскаивается, то имущественную часть вопроса он может решить. Ко мне обратилась женщина, которая с ним училась, которую в свое время он избил. И я так понимаю, что это персонаж, который требует тщательного внимания. На мой взгляд, он опасен. И я сейчас его персоной буду заниматься максимально детально», — рассказала адвокат.

Гордон отметила, что на кадрах с места происшествия видно, как блогер хотел избежать ответственности, что можно характеризовать как попытку скрыться с места происшествия. Это является отягчающим обстоятельством.

«Это зафиксировано на камеры, что он изначально лгал о том, что он не находился в машине. Что вот он мимо проходил, и вот, посмотрите, это его машина. Это является доказательством того, что он скрылся с места преступления. Мы с Князевым совершенно точно будем на этом настаивать. Дальше он проконсультировался, он понял, что будет видео, что есть свидетели, и изменил показания. Но я знаю (и об этом говорит моя доверительница), что он никому не пытался оказать помощь, он просто трусливо сбежал. Пытался всех обмануть, что его там и не было. Надо настаивать на этой части и требовать максимально жесткого наказания», — объяснила юрист.

Гордон выразила надежду, что адвокаты Била порекомендуют ему признать свою вину и раскаяться.

«Если начнется фарс, как это было с Ефремовым, я лично объявлю войну прямо на 100%», — заключила адвокат.

Ранее стало известно, что москвичка Мария Артемова, пострадавшая в аварии с Билом, вышла из комы. Об этом «360» сообщил ее супруг.