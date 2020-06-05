«Он пинал меня ногами». Красноярский хулиган избил фельдшера скорой

В Красноярске пьяный хулиган избил фельдшера скорой помощи после того, как она помогла его сожительнице. В полиции сказали, что взяли с него объяснение.

Нападение произошло ночью 5 июня в районе Солнечный Красноярска. Как рассказала фельдшер «360», она приехала к пациентке с остеохондрозом, которая жаловалась на боль в пояснице. Фельдшер ее осмотрела, причем все происходило под контролем сожителя. Когда медик собралась уходить, мужчина по непонятным причинам накинулся на нее.

«После осмотра и оказания помощи женщине мне преградил выход из квартиры ее сожитель. На просьбу освободить мне выход из квартиры он стал вести себя крайне грубо, оскорблять меня, грубо вытолкнул меня из квартиры. На просьбы вести себя адекватно он вести себя стал крайне агрессивно. На всем пути до лифта он пинал меня ногами», — рассказала женщина.

На смене фельдшер была одна, ее сопровождал только водитель, который ждал внизу. Поэтому от хулигана она прикрывалась своей сумкой и рукой. В итоге получила ушибы левой кисти и пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Женщина рассказала, что сначала собиралась уехать с восьмого этажа на лифте, но поняла, что так получит еще больше увечий, поэтому она побежала по лестнице. Мужчина же вызвал лифт, чтобы продолжить преследование и внизу.

Абсолютно никакого конфликта не было вообще, даже намека на конфликт. Уже в машине я позвонила в полицию, сообщила нашему руководству, старшему врачу смены Фельдшер скорой.

В полиции подтвердили, что знают о происшествии. Только хулигану, кажется, большие последствия не грозят.

«Сотрудники полиции взяли с него объяснение, собрали административный материал о причинении телесных повреждений, физической боли. Состояние фельдшера удовлетворительное. Мужчина будет привлечен к установленной ответственности», — рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В полиции добавили, что после нападения на фельдшера начали проверку.