«Он называл ее Жозефиной». Историк Соколов вовлекал девушек в реконструкцию с переодеваниями

В СМИ появилось имя женщины, чьи руки пытался утопить в реке Мойке преподаватель СПбГУ Олег Соколов. По их сведениям, он убил и расчленил Анастасию Ещенко. Историк Евгений Понасенков давно предупреждал руководство университета, что педагог опасен для ее жизни. Об этом он рассказал «360» во время беседы.

«Я говорил! Я говорил об этом год назад! Это его студентка, я предупреждал об этом — что он с ней сожительствует и ее убьет. Год назад я обращался к ректору», — заявил историк в ходе беседы.

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Он рассказал, что Соколов вовлекал многих девушек в «эту дебильную реконструкцию с переодеванием». Многие из его «малолетних» студенток на это соглашались. С некоторыми из них он потом начинал встречаться.

«Он говорил что он сир, Наполеон, понимаете. Он сумасшедший. Он называл ее Жозефиной — он их всех называет так», — пояснил Понасенков.

Кстати, о переодеваниях изданию РИА ФАН рассказала и выпускница СПбГУ.

«Он сумасшедший, считал себя реинкарнацией Наполеона. Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал ее в доспехи. Его все считали больным человеком», — заявила девушка.

Понасенков заявил, что девушка, которую педагог избил в 2008 году тоже участвовала в этом, и руководство института знало.

«Все знали, что он живет с Анастасией. Весь университет знал, что он ее совратил, что они сожительствуют. Я сказал, что с ней будет как минимум то же самое, что с той девочкой, которую он избил на съемной квартире связанную. Я просил ректора и декана — увольте его, чтобы они не общались с этой девочкой — они меня не послушали», — рассказал Понасенков.

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Историк несколько раз подчеркнул, что предупреждал руководство СПбГУ о «ненормальности» Соколова. Он неоднократно просил его уволить, однако никто не прислушался к его доводам. Понасенков считает, что они оставили преподавателя на месте лишь из принципа. Даже после инцидента с о студентом, которого избили за вопрос о плагиате на лекции Соколова, руководство СПбГУ сохранило его в штате. Университетская комиссия по этике лишь осудило его, заявив, что педагог нанес ущерб имиджу учебного заведения.

«Они назло мне это не делали, чтобы гражданское общество не могло влиять на их процессы. Они из принципа не увольняли его, потому что я об этом прошу. Потому что это просят со стороны, это просит гражданское общество. Они [говорили] „нет, мы поступим по-своему, авторитарно, нам никто не указ“. Вот им никто не указ! Скоты чертовы. Они абсолютно, я считаю, ответственны за это тоже», — заключил Понасенков.

63-летнего Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября, в Санкт-Петербурге. Педагог пытался утопить в реке Мойка рюкзак, однако когда он остался на плаву, прыгнул в воду вслед за ним. Соколова достали из реки вместе с рюкзаком — в нем обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позднее в его квартире обнаружили голову жертвы.