«Он начинает меня преследовать». Жертва призвала вернуть скопинского маньяка в тюрьму

Екатерина Мартынова, одна из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова, обратится в прокуратуру в связи с его новыми заявлениями из интервью Ксении Собчак. Мартынова в беседе с «360» заявила, что Мохов может ее преследовать и планировать новое преступление.

«Я считаю, что этот преступник преследует меня, то есть открыто говорит, что он не против нашей встречи, записывает обращения ко мне через журналистов. Позавчера он хотел добавиться ко мне в друзья в социальной сети. То есть он начинает меня преследовать. Я уже не знаю, что мне думать и как себя вести, потому что он на свободе, и в принципе, у него развязаны руки, он может приехать, найти, где я живу, и увидеться, наконец, как он этого желает. Я, правда, не знаю, с какой целью», — сообщила девушка.

Мартынова призналась, что не смотрела интервью Мохова, которое он дал Ксении Собчак, потому что у нее «не хватило духа», и этот человек ей неприятен.

«Но его интервью уже растащили на цитаты, и в СМИ я узнала, что он говорил, что вот, „Лена рожала в бункере, а сейчас не рожает, и надо ею заняться“. Это не то, что угрозы, это признания в планирующемся преступлении», — объяснила Екатерина.

Мартынова считает, что Мохов не имеет права ничего говорить ни про нее, ни про Елену.

«Его остановить, вот эти разговоры, можно только тем, что его привлекут к уголовной ответственности. Если ему просто говорят, что не надо этого делать, он никого не слушает. Значит, нужно сажать обратно в тюрьму», — сказала жертва насильника.

Екатерина, отвечая на вопрос, считает ли она 17 лет тюрьмы, к которым приговорили Мохова, достаточным наказанием, заявила, что в США ему присудили бы 400-500 лет.

«А здесь только 17 лет, причем следователь, в том числе и правоохранительные органы, заявляют, что он не сделал ничего такого, чтобы можно было его посадить на пожизненно. То есть, там три статьи, но они не предполагают пожизненное заключение», — сказала она.

Мартынова добавила, что не рассматривает возможность уехать из России или поменять адрес проживания.

«Я точно не буду бегать от преступника. Я надеюсь, что в ближайшее время все это разрешится, и он уедет обратно в колонию», — сказала она.

Адвокат Тимур Маршани ранее заявил «360», что высказывания Мохова не стоит рассматривать как угрозу.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек — Екатерину Мартынову и Елену Самохину, — которых три с половиной года держал у себя в подземном бункере, где все это время насиловал их. В начале марта Мохов вышел на свободу из тюрьмы.