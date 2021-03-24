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    24 марта 2021, 18:40

    «Он начинает меня преследовать». Жертва призвала вернуть скопинского маньяка в тюрьму

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Екатерина Мартынова, одна из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова, обратится в прокуратуру в связи с его новыми заявлениями из интервью Ксении Собчак. Мартынова в беседе с «360» заявила, что Мохов может ее преследовать и планировать новое преступление.

    «Он начинает меня преследовать». Жертва призвала вернуть скопинского маньяка в тюрьму

    «Я считаю, что этот преступник преследует меня, то есть открыто говорит, что он не против нашей встречи, записывает обращения ко мне через журналистов. Позавчера он хотел добавиться ко мне в друзья в социальной сети. То есть он начинает меня преследовать. Я уже не знаю, что мне думать и как себя вести, потому что он на свободе, и в принципе, у него развязаны руки, он может приехать, найти, где я живу, и увидеться, наконец, как он этого желает. Я, правда, не знаю, с какой целью», — сообщила девушка.

    Мартынова призналась, что не смотрела интервью Мохова, которое он дал Ксении Собчак, потому что у нее «не хватило духа», и этот человек ей неприятен.

    «Но его интервью уже растащили на цитаты, и в СМИ я узнала, что он говорил, что вот, „Лена рожала в бункере, а сейчас не рожает, и надо ею заняться“. Это не то, что угрозы, это признания в планирующемся преступлении», — объяснила Екатерина.

    Мартынова считает, что Мохов не имеет права ничего говорить ни про нее, ни про Елену.

    «Его остановить, вот эти разговоры, можно только тем, что его привлекут к уголовной ответственности. Если ему просто говорят, что не надо этого делать, он никого не слушает. Значит, нужно сажать обратно в тюрьму», — сказала жертва насильника.

    Екатерина, отвечая на вопрос, считает ли она 17 лет тюрьмы, к которым приговорили Мохова, достаточным наказанием, заявила, что в США ему присудили бы 400-500 лет.

    «А здесь только 17 лет, причем следователь, в том числе и правоохранительные органы, заявляют, что он не сделал ничего такого, чтобы можно было его посадить на пожизненно. То есть, там три статьи, но они не предполагают пожизненное заключение», — сказала она.

    Мартынова добавила, что не рассматривает возможность уехать из России или поменять адрес проживания.

    «Я точно не буду бегать от преступника. Я надеюсь, что в ближайшее время все это разрешится, и он уедет обратно в колонию», — сказала она.

    Адвокат Тимур Маршани ранее заявил «360», что высказывания Мохова не стоит рассматривать как угрозу.

    Виктор Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек — Екатерину Мартынову и Елену Самохину, — которых три с половиной года держал у себя в подземном бункере, где все это время насиловал их. В начале марта Мохов вышел на свободу из тюрьмы.