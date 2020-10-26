«Он мотокроссом занимался». Отец погибшего в Бронницах мальчика рассказал о произошедшем

После смерти десятилетнего мальчика, который перевернулся на квадрацикле в подмосковных Бронницах возбуждено уголовное дело. Отец погибшего ребенка рассказал «360», что мальчик умел управлять квадрациклом, и до трагедии занимался мотокроссом.

«Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч.1 ст. 109 УК РФ и ст. 156 УК РФ)», — говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 24 октября родители ребенка разрешили ему самостоятельно управлять квадрациклом, который не был поставлен на регистрационный учет. На мальчике не было специальных и необходимых средств защиты. Во время катания в районе подмосковных Бронниц ребенок не справился с управлением и квадрацикл упал. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли квадроцикл, а также допросили в качестве свидетеля очевидца трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые привели к гибели ребенка.

Отец погибшего мальчика рассказал «360», что у ребенка уже был опыт управления квадроциклом.

«Да был, конечно. Он мотокроссом занимался три или четыре года […] у него полгаража мотоциклов стоит», — рассказал отец погибшего ребенка. Он отметил, что все случилось «на ровном месте», видно, что на земле остался след от заноса.

«В заявлении написали „удушье“ […] перевернулся, и оказался зажатым квадроциклом, и причиной смерти „удушье“», — рассказал отец погибшего. Мужчина добавил, что сам до конца еще не понимает, как это произошло. По его словам, ребенок должен был кататься с друзьями, и не понятно, каким образом он оказался один.

Накануне стало известно, что в подмосковных Бронницах 24 октября местные жители нашли тело десятилетнего мальчика рядом с перевернутым квадроциклом. По предварительным данным, ребенок не справился с управлением, катаясь самостоятельно.