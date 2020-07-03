«Он молодец»: адвокат Ефремова заявил о готовности потерпевшего по делу о ДТП к диалогу

С адвокатом Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, связался четвертый потерпевший в деле об аварии. Им признали второго сына погибшего Сергея Захарова.

Потерпевший воспользовался услугами другого адвоката. От имени сына Захарова представляющему интересы Ефремова Эльману Пашаеву кто-то звонил. Об этом правозащитник рассказал в интервью порталу StarHit.

«Мне кто-то звонил от Валерия на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был», — пояснил юрист.

Он положительно оценил поступок родственника погибшего в ДТП и заявил, что тот, скорее всего, понимает ситуацию.

«Парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец», — сказал Пашаев. Теперь адвокат Ефремова намерен выслушать требования потерпевшего.

Его появление в деле об аварии, подчеркнул юрист, «абсолютно ничего не меняет». На размере компенсации, которую определит суд, это тоже не скажется.

Представитель брата, вдовы и сына Сергея Захарова Александр Добровинский ранее рассказал, что их официально признали потерпевшими.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июля. Артист на своем джипе через двойную сплошную вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон. Его водитель попал в больницу, где утром скончался. В момент ДТП Ефремов был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков.