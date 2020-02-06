«Он мимо не пройдет». Мать уфимца, убившего педофила, рассказала о своем сыне
Life пообщался с жительницей Уфы Галиной Санкиной, сын которой избил педофила до смерти. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Следующие 15 лет он может провести за решеткой.
По словам женщины, ее сын честный и порядочный человек, который никогда не пройдет мимо, если кому-то нужна помощь.
«Пожар был. Он и детей ловил, и помогал», — поделилась женщина.
По данным издания, в конце января к уфимцу Владимиру Санкину обратился за помощью испуганный 14-летний мальчик. Он вместе с другом оказался в квартире неизвестного мужчины, который начал их домогаться. Санкин поднялся в квартиру и подрался с педофилом. Извращенец получил множество травм и умер по пути в больницу.