«Он кайфует от агрессии пса»: зоозащитников возмутило видео с грызней собаки Гуфа и лабрадора

Поступок рэпера Гуфа, который натравил во время прогулки свою овчарку на лабрадора, сильно расстроил зоозащитницу Снежану Некрасову. Она подчеркнула, что Гуф с наслаждением наблюдал за дракой собак, и задалась вопросом, как же может себя так вести человек, у которого столько фанатов?

«Собаку он (Гуф — прим. ред.) не только не остановил, но и с наслаждением наблюдал, как его овчарка треплет совершенно безобидного лабрадора. Он кайфует от агрессии пса. Как может показывать пример такой человек, у которого полно фанатов, да еще и подросткового возраста?» — сказала «360» Снежана Некрасова.

Еще один собеседник «360» — журналист и зоозащитник Антон Курилович — назвал Гуфа больным человеком и предложил отнестись к нему с сочувствием.

«Нужно понимать, что он больной человек. Он наркозависимый человек. Он или в наркотическом опьянении, или в ремиссии, поэтому к его поведению и к его поступкам нужно относиться как к поведению больного человека. Не думаю, что он какой-то даже упырь и ненавидит животных. Скорее, ему можно только посочувствовать», — поделился своим мнением с «360» Курилович.

Ранее Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram, где показал прогулку с собакой. Его овчарка кинулась на двух собак, которые бродили между загородными домами без хозяина. На кадрах видно, что музыкант не оттаскивает своего дерущегося пса, а лишь его раззадоривает. Его бывшая жена Айза Анохина рассказала, что у Долматова сейчас нервный срыв и он попал в больницу.