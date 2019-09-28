«Он художник, он так видит». Квнщик Сасин пообещал и дальше снимать ролики
«Человек так себя повел, пусть это останется на его совести. Если он так видит, может он такой художник», — отметил Сасин.
Бывший квнщик был бы рад, если бы Михайлов связался с ним хотя бы до всей этой ситуации. Так они смогли бы обсудить проблему. Однако сенатор решил сразу же обратиться в органы, УВД. Почему политик так поступил, Сасин не понял.
«Довольно странный поступок для взрослого человека», — пояснил он.
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Тем не менее выяснять причины юморист не собирается. Он признался, что вообще старается не думать о сенаторе.
Из-за поступка Михайлова Сасин не утратил творческий пыл. Он намерен и в дальнейшем делать ролики в таком же формате, а чье-либо мнение его не волнует.
«Я сейчас обращаюсь не только к заявителю, но и ко всем людям, которые критику пишут или, наоборот, поддерживают. Я изначально это делал для себя, а не для кого-то. Я буду продолжать делать то, что мне нравится — в хорошем смысле слова», — заявил он.
Сасин снял цикл роликов для канала «Твой бывший». В этих видео комик копирует манеру разговора бывшего губернатора Курской области, который сейчас работает в Совете Федерации. Видео снято от первого лица: герой роликов бесцельно ходит по улицам и попадает в забавные ситуации.
Михайлов подал иск в Следственный комитет, в котором пожаловался на творчество юмориста. Позже должностные лица отказали в возбуждении уголовного дела.