Эксклюзив 25 января 2024, 16:32 «Он грезил небом». Сестра — о погибшем при крушении Ил-76 бортинженере Пилуеве Родственница погибшего на Ил-76 бортинженера Пилуева: он знал всю историю России РИА «Новости»

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При крушении самолета Ил-76 в Белгородской области погибли более 70 человек — пленные солдаты ВСУ, которых везли для обмена, и весь экипаж лайнера. Ценой собственных жизней летчики увели подбитый борт в поле, чтобы он не рухнул в населенном пункте. Один из героев — бортинженер Андрей Пилуев. Его двоюродная сестра Клавдия рассказала «360», что мужчина любил историю России и с детства болел небом.

Родственница сообщила, что Андрей окончил школу в селе Александровка Иркутской области, затем поступил Военный авиационный инженерный институт.

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«Окончил и по распределению попал в Оренбург, где и служил по сегодняшний день», — поделилась Клавдия.

У Андрея остались жена и двое дочерей. В Иркутской области живут его отец и две родные сестры.

«Добрейшей души человек, уникальный. Мне кажется, всю историю России он знал наизусть. Самолеты изучал с детства. Он грезил небом», — рассказала двоюродная сестра мужчины.

Ранее друзья погибших в авиакатастрофе членов экипажа рассказали «360», что команда была настоящей семьей. Они делили не только небо, но и быт. Командира Ил-76 Станислава Беззубкина они назвали самым опытным, справедливым и честным.