Журналистам удалось пообщаться с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой из Саратова. Женщина ранее заперлась и отказывалась общаться со следователями. Она не верит, что ее сын может быть виновен.

Перед журналистами мать Михаила Туватина появилась в домашнем халате. Отвечая на вопросы, она занималась своими делами, и говорила максимально спокойно и отстранено — будто речь идет не о ее сыне, которого подозревают в убийстве маленькой девочки.

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Она заявила, что все обвинения против ее сына — неправда. Одним из главных аргументов в его пользу стало то, что «человек на работу ходит».

«Если бы вы видели моего сына. Он замечательный. Добрый, умный, работящий», — сказала

По словам женщины, сын занимал должность «простого рабочего». Она уверена, что он скоро вернется к своей работе — после того, как во всем «разберутся».

«Ну чем это закончится, если человек ничего не делал?» — переспросила она журналистов, старательно сворачивая рулон обоев.

35-летнего Михаила Туватина обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. Во время допроса он признался в совершении преступления.