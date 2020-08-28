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    28 августа 2020, 20:23

    «Он делает зло, он и есть зло». Сестры Хачатурян обсуждали в переписках отца и «жрущих баб»

    Алена Макаренко , Иван Степанов

    Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве отца Михаила, обсуждали с друзьями в соцсетях девичьи проблемы, диеты и «злого пахана» — так они называли своего отца. Часть их переписки оказалась в распоряжении «360».
    «Он делает зло, он и есть зло». Сестры Хачатурян обсуждали в переписках отца и «жрущих баб»

    Крестина рассказала, что научилась готовить в 17 лет, когда мама уехала от них. До этого она ничего не умела делать по дому.

    «А мы никогда ничего не делали, мама все всегда успевала: и убраться, и кушать приготовить, с собакой погулять даже, все ремонтировала», — заявила девушка.

    Однако за последние два года она всему научилась. Поэтому потом она уже смело заявляла: «Я офигенно готовлю».

    Крестина делилась и последними новостями из жизни. Накануне она подстригла волосы, чтобы что-то изменить в своей внешности.

    «У меня быстро отросли, знаешь типа попробовать что-то новое. Хотя мне длинные больше нравились. Просто моешь за пять минут, ничего не запутывается, не жарко», — писала Хачатурян.

    А еще она рассказала о мечте — покрасить волосы. «Это, наверное, юношеский порыв что-то поменять в себе», — говорила Крестина.

    В Сети Хачатурян обсуждали и отца. Они рассказывали о его характере.

    «Ты реально не знаешь этого человека, я про пахана. Он делает зло, он и есть зло», — писали девушки.

    В переписке говорилось, что вскоре окружающие поймут, что он не такой: «Все скоро узнают, какой он урод, подлец».

    Девушек спрашивали, выходят ли они вообще куда-нибудь, когда «пахан» дома.

    «Выходим, но не так часто и не ночью», — отвечали они.

    В переписке друзья обсуждали и обычные юношеские темы. Одни говорили, что сейчас едят шаурму на углях за 150 рублей, другие мечтают о сорбете. А еще они обсуждали лишний вес.

    «Да, похудеть не так трудно, бабы просто отмазки придумывают и жрут все», — говорится в сообщениях.

    Ранее Хачатурян рассказали, что отец запрещал им общаться с родственниками матери. Они с самого детства не знали, кто у них бабушка, тетя и дядя.

    Новости SMI.FM