«Он делает зло, он и есть зло». Сестры Хачатурян обсуждали в переписках отца и «жрущих баб»

Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве отца Михаила, обсуждали с друзьями в соцсетях девичьи проблемы, диеты и «злого пахана» — так они называли своего отца. Часть их переписки оказалась в распоряжении «360».

Крестина рассказала, что научилась готовить в 17 лет, когда мама уехала от них. До этого она ничего не умела делать по дому.

«А мы никогда ничего не делали, мама все всегда успевала: и убраться, и кушать приготовить, с собакой погулять даже, все ремонтировала», — заявила девушка.

Однако за последние два года она всему научилась. Поэтому потом она уже смело заявляла: «Я офигенно готовлю».

Крестина делилась и последними новостями из жизни. Накануне она подстригла волосы, чтобы что-то изменить в своей внешности.

«У меня быстро отросли, знаешь типа попробовать что-то новое. Хотя мне длинные больше нравились. Просто моешь за пять минут, ничего не запутывается, не жарко», — писала Хачатурян.

А еще она рассказала о мечте — покрасить волосы. «Это, наверное, юношеский порыв что-то поменять в себе», — говорила Крестина.

В Сети Хачатурян обсуждали и отца. Они рассказывали о его характере.

«Ты реально не знаешь этого человека, я про пахана. Он делает зло, он и есть зло», — писали девушки.

В переписке говорилось, что вскоре окружающие поймут, что он не такой: «Все скоро узнают, какой он урод, подлец».

Девушек спрашивали, выходят ли они вообще куда-нибудь, когда «пахан» дома.

«Выходим, но не так часто и не ночью», — отвечали они.

В переписке друзья обсуждали и обычные юношеские темы. Одни говорили, что сейчас едят шаурму на углях за 150 рублей, другие мечтают о сорбете. А еще они обсуждали лишний вес.

«Да, похудеть не так трудно, бабы просто отмазки придумывают и жрут все», — говорится в сообщениях.

Ранее Хачатурян рассказали, что отец запрещал им общаться с родственниками матери. Они с самого детства не знали, кто у них бабушка, тетя и дядя.