История сестер Хачатурян, убивших собственного отца Михаила Хачатуряна после многолетних издевательств и насилия, обрастает новыми подробностями. Племянник убитого Арсен знал об издевательствах дяди над дочерьми, но все равно его покрывает и лжет следствию. Это следует из опубликованной переписки между ним и одной из сестер, Ангелиной.

«Он девочек очень любил», — во всех интервью рассказывает племянник убитого, Арсен.

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По его словам, его дядя Михаил смыслом жизни видел заботу о дочерях. Оказалось, что эти показания — ложь, а об издевательствах Михаила над тремя сестрами Арсен был прекрасно осведомлен. Следствию же он рассказывает совершенно другое.

В распоряжении СМИ оказалась переписка между Арсеном и одной из дочерей, Ангелиной. После очередной воспитательной беседы Михаил избил дочь ключами до крови. Другая дочь, Мария, сфотографировала окровавленную сестру на телефон. Фотография попала Арсену, сообщил сайт Kp.ru. После этого между родственниками состоялся разговор в переписке. Вот короткие выдержки из беседы с сохранением орфографии оригинала.

«Арсен: Какого хрена он себя так ведет.

Ангелина: Потому что одинок. Никто не любит его. А он все на нас срывает. И еще когда вся семейка про нас плохое говорит. Ну короче…

Арсен: Просто ненормальный.

Ангелина: И эта фотка — это еще пустяки.

Арсен: *** он долбанутый. Нельзя такие вещи делать.

Ангелина: А вы думали он нас гладит? И мы просто так шугаемся? Каждый раз гладит…

Арсен: Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он — черт».

Переписка приобщена к материалам уголовного дела. Защитники сестер уверены, что показания, обеляющие Михаила, семья дает по той причине, что все они зависят от матери убитого — ей досталось все наследство.