Герой России, космонавт-испытатель Максим Сураев выразил сожаление в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова, который сегодня ушел из жизни на 86-м году. Сураев назвал его легендой.

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Сураев напомнил, что Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. После ухода из отряда космонавтов он оставался примером и эталоном для молодых коллег.

«Очень жаль, что так случилось. Он — человек-легенда», — цитирует Сураева RT.

Он добавил, что Леонов всегда был рядом с отрядом космонавтов, поддерживал их, помогал и консультировал.

«Он всегда был в курсе, в теме, всегда был на острие, на пике, до последних дней, как он стал болеть», — приводит слова Сураева радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что церемония прощания с Алексеем Леоновым состоится на мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.