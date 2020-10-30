«Он был очень талантливым человеком». Михаил Гантварг — о смерти Александра Ведерникова
Бывший ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Михаил Гантварг обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о кончине главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова.
«Мы не были близкими друзьями, но знали друг друга. Я всегда следил за его творчеством и радовался всем победам. Он был очень талантливым человеком», — отметил Гантварг.
Он выразил сожаление, что ему не удалось поработать на одной сцене с Ведерниковым.
Музыкант заметил, что смерть его коллеги вновь напомнила о том, как важно соблюдать все меры безопасности, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.