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    30 октября 2020, 19:32

    «Он был очень талантливым человеком». Михаил Гантварг — о смерти Александра Ведерникова

    Артур Блянихов

    Бывший ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Михаил Гантварг обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о кончине главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова.

    «Мы не были близкими друзьями, но знали друг друга. Я всегда следил за его творчеством и радовался всем победам. Он был очень талантливым человеком», — отметил Гантварг.

    Он выразил сожаление, что ему не удалось поработать на одной сцене с Ведерниковым.

    Музыкант заметил, что смерть его коллеги вновь напомнила о том, как важно соблюдать все меры безопасности, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.