«Он бы сотрудничал с фашистами». Мясников заявил, что Ефремову лучше было бы погибнуть в ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для артиста Михаила Ефремова лучше было бы погибнуть в ДТП, которое он устроил в центре Москвы. По мнению медика, так он смог сохранить хотя бы часть достоинства.

Об этом Мясников сообщил в интервью газете «Вечерняя Москва». Врач не поверил в раскаяние актера. Он признался, что ему горько «все это видеть и слышать».

«Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!» — заявил Мясников.

По его мнению, люди должны отвечать за содеянное, а Ефремов все время прятался и лгал, заявляя, что ничего не помнит.

«Ефремов хотел «отмазаться», у него не вышло. Тогда он решил «сознаться» в надежде получить послабление — вдруг судья зачтет?» — подчеркнул врач. Он заявил, что на месте судьи за подобную низость дал бы Ефремову максимальное наказание.

Мясников выразил уверенность, что, если бы актер жил во времена Великой Отечественной войны, но стал бы сотрудничать с фашистами.

«Я уверен, чтобы спасти себя, он выдал бы, и пленных в концлагере стал бы расстреливать, чтобы в живых оставили. А, попав опять к нашим, говорил бы: „Я ничего не помню!“», — заявил он.

В результате аварии с участием Михаила Ефремова 8 июня в больнице умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент ДТП в крови актера был алкоголь и наркотики.