«Он будет в первых рядах, когда мы сразимся». Фергюсон выразил соболезнования Нурмагомедову

Американский боец, экс-чемпион UFC Тони Фергюсон выразил соболезнования своему сопернику Хабибу Нурмагомедову. Накануне у российского спортсмена умер отец и тренер — Абдулманап Нурмагомедов.

Слова поддержки Фергюсон высказал в своем Instagram.

«Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, Хабиб. Держись, приятель! Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда бы, наконец, сразимся», — написал американский боец.

Отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Ему было 57 лет. Долгое время он боролся с болезнью в одной из московских больниц — ему диагностировали COVID-19, врачи называли его состояние тяжелым.

Нурмагомедова-старшего похоронили в тот же вечер. Самолетом из Москвы его тело доставили в родное дагестанское село Кироваул, где и предали земле.