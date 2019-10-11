Соседи сразу после пропажи Лизы Киселевой подумали, что к ее исчезновению мог быть причастен Михаил Туватин. Он не так давно вышел из тюрьмы после того, как приставал к девочкам у школы.

«Все сразу на него, в общем, подумали. <…> Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он когда вышел, я вообще в шоке был. Я думал, что после этого он уже не выйдет. А он опять появился», — рассказал «360» Сергей, который живет в соседнем подъезде с Туватиным.

По словам соседа, у Туватина всегда было напряженно с финансами. Несмотря на это, он купил своей матери плазменный телевизор, а себе — старый автомобиль. Только прослужила машина недолго, потом он от нее избавился. Однако собеседник «360» уверен, что гараж себе он вряд ли мог позволить.

«В 2006 году за школой он поймал двух девочек и пытался проявить насильственные действия. Физически не проявлял. Пытался заставить, чтобы они сделали ему… различные психически больные действия, домогался их. Его посадили. Он просидел лет 10-11, потом вышел и повторил все», — рассказал Сергей.

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В день задержания, то есть на следующий день после убийства, они с женой и дочкой видели, как Туватин сидит возле гаражей. Еще тогда они подумали, допросили ли его после исчезновения Лизы. Оказалось, что допросили, но, видимо, задержали не сразу.

Девятилетняя Лиза Киселева из Саратова пропала 9 октября, когда вышла из дома в школу. Спустя два дня поисков ее нашли мертвой в гараже. Туватин дал признательные показания. По его словам, он напал на девочку после того, как она спросила, его ли этот гараж.