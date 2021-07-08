Омским ветеранам труда вернули выплаты после жалобы Путину

Законодательное собрание Омской области отменило ограничения по размеру дохода для получения ветеранами труда выплаты в 550 рублей. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«Ежемесячную доплату в 550 рублей в месяц с 2022 года будут получать все обладатели звания «Ветеран Омской области», — говорится в сообщении.

Документ приняли сразу в трех чтениях после того, как житель Омска Владимир Васильков в ходе прямой линии Владимира Путина пожаловался на лишение этой помощи и ветеранского звания.

«В душу наплевали», — пожаловался пожилой человек.

Президент отметил, что ветераны и пенсионеры в регионах периодически сталкиваются с такими проблемами. Звания ветерана труда, по его словам, обычно дает региональное правительство. И регион принимает решение о лишении льгот.

«Считаю, что это абсолютно не обосновано, это неправильное решение. Надеюсь, в Омске меня услышат. Нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют», — сказал Путин.

Региональные власти заявили, что доплату Васильков перестал получать из-за индексации пенсии. Путин распорядился, чтобы впредь уровень социальной поддержки этой категории граждан не снижался.