Омским школьникам подали на завтрак посиневшие омлеты

По данным издания, посиневшим омлетом накормили учеников школы № 15. Пресс-служба мэрии разъяснила, что специфический цвет не связан с плесенью. Причина в том, что повара во время готовки использовали противень, не предназначенный для этого блюда.

«В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. Внешний вид омлета не повлиял на вкусовые качества и консистенцию», — заверили в омской администрации.

Отмечается, что омлет снят с реализации, а родителям школьников принесены извинения.