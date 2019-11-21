  • Омским школьникам подали на завтрак посиневшие омлеты

    21 ноября 2019, 18:45

    Артур Блянихов

    Учеников одной из школ Омска накормили омлетом синего цвета. Городская администрация объяснила случившееся, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, посиневшим омлетом накормили учеников школы № 15. Пресс-служба мэрии разъяснила, что специфический цвет не связан с плесенью. Причина в том, что повара во время готовки использовали противень, не предназначенный для этого блюда.

    «В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. Внешний вид омлета не повлиял на вкусовые качества и консистенцию», — заверили в омской администрации.

    Отмечается, что омлет снят с реализации, а родителям школьников принесены извинения.