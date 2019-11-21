Омским школьникам подали на завтрак посиневшие омлеты
Учеников одной из школ Омска накормили омлетом синего цвета. Городская администрация объяснила случившееся, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, посиневшим омлетом накормили учеников школы № 15. Пресс-служба мэрии разъяснила, что специфический цвет не связан с плесенью. Причина в том, что повара во время готовки использовали противень, не предназначенный для этого блюда.
«В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. Внешний вид омлета не повлиял на вкусовые качества и консистенцию», — заверили в омской администрации.
Отмечается, что омлет снят с реализации, а родителям школьников принесены извинения.