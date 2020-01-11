Омский заключенный поставил рекорд в метании валенка

Омские осужденные приняли участие в турнире по метанию валенка. Победу одержал рекордсмен прошлых соревнований. Он побил свой собственный рекорд и бросил валенок на 28 метров.

«По результатам турнира чемпионом стал осужденный Станислав П., который с первой попытки метнул валенок на 28 метров и тем самым побил свой прошлогодний результат, который составлял 27 метров», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Омской области.

Пресс-секретарь УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что подобного рода соревнования — это отличительная черта 11 колонии, где отбывают наказание метатели валенков.

«Это заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе в подразделениях всегда организует какие-то мероприятия в период праздников для осужденных: различные концерты, соревнования спортивные. В каждой колонии есть какие-то свои, так скажем, фишки», — заявила Плотникова.

Она отметила, что спортивный снаряд — валенок — используют в шуточных соревнования уже не первый раз.