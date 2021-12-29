Омский речник получил условный срок за взятку

В Омске вынесен приговор заместителю руководителя Обь-Иртышского филиала ФАУ «Российский речной регистр». Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное УФСБ, речник требовал взятку у руководителя тюменской компании.

За переведенную на его счет большую сумму он распорядился согласовать техническую документацию на судоходное судно ЗАО «Тюменьсудокомплект». Об этом стало известно сотрудникам регионального УФСБ. В отношении речника было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

В свою очередь, руководитель «Тюменьсудокомплекта» стал фигурантом уголовного дела, предусматривающего ответственность за дачу взятки должностному лицу.

По решению Кировского районного суда, заместитель руководителя филиала «Российского речного регистра» получил три года условно. Уголовное дело в отношении взяткодателя пока еще расследуется.