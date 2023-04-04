Общество 04 апреля 2023, 15:46 Омский пенсионер через суд запретил кошке ходить, где ей хочется

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В Омске суд встал на сторону 74-летнего пенсионера, который требовал, чтобы его соседка по квартире ограничила передвижения своей кошки по совместной жилплощади. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Спор между соседями, которые владеют по одной комнате в квартире, возник по ряду причин. Пенсионер обвинял 38-летнюю женщину в том, что она заняла слишком много полок в ванной и много места на кухне. Также мужчина был недоволен, что кошка второй собственницы заходит на его территорию. В итоге соседям удалось договориться через суд.

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Но кошка продолжила ходить, где ей вздумается и гулять сама по себе. Тогда пенсионер снова обратился к приставам. Они предупредили хозяйку животного о возможных последствиях, и она ограничила передвижение питомца.

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