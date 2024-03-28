28 марта 2024, 11:52
Омский музыкант умер в 38 лет во время тренировки
Омский музыкант Григорий Василевский умер в 38 лет на занятии по фехтованию
Лидер группы «Банда Василевского» Григорий Василевский умер 27 марта на 39-м году жизни. Музыканту стало плохо на занятии по фехтованию в спортивной школе № 13 в Омске, сообщил портал NGS55.RU.
«Гриша был верующим и светлым человеком. Он любил музыку и русскую литературу», — рассказал редактор издания, который был знаком с исполнителем.
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В омском управлении Следственного комитета добавили, что точную причину смерти назовут позднее. Предварительно, музыкант скончался от сердечной недостаточности.
Музыка
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