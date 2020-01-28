Омский Минтруд объяснил доплату к пенсии экс-губернатора. Ему будут платить 224 тысячи

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев получил солидную прибавку к пенсии. Ежемесячно ему будут доплачивать 224 тысячи рублей за выслугу лет. В региональном Минтруде подтвердили размер назначенных выплат.

В социальных сетях ранее опубликовали снимок распоряжения ведомства № 27-р от 23 января, где содержится информация о выплатах.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как пояснили в Минтруде, пенсионные выплаты Полежаеву назначили в 2012 году «в связи с прекращением полномочий».

«В соответствии с действующим законодательством распоряжением министерства <…> от 23 января 2020 года № 27-р было подтверждено сохранение ранее возникшего права за выслугу лет», — заявили в Минтруде.

По сведениям из открытых источников, Полежаев возглавлял регион с марта 1990 по май 2012 года.

В 2004 году в Омской области приняли закон о государственных должностях и госслужбе. В документе под номером № 601-ОЗ шла речь о дополнительных социальных гарантиях лицам, которые находились в должности губернатора.

В 2011 году омские власти подписали указ о предоставлении и перерасчете пенсии для главы региона и спикеров Заксобрания. При этом выплаты должен назначать уполномоченный орган власти. В данном случае это региональный Минтруд.

Прокуратура в 2016 году пыталась отменить статьи регионального кодекса о госдолжностях через суд. Однако Верховный суд решил, что описанные в них выплаты не идут против закона, и попытку отклонил.

Механизм назначения пенсий за выслугу лет людям, которые занимали госдолжности, ужесточили в Омской области с 2017 года. Ее размер уменьшили, а срок службы, необходимый для назначения таких выплат, наоборот, увеличили. В Минтруде заметили, что дополнительное ограничение давало право на доплату к пенсии только тем, кто достиг пенсионного возраста непосредственно на госдолжности.

Сайт «Город55» отметил, что после Леонида Полежаева претендовать на такой размер пенсии не сможет ни один из губернаторов Омской области.