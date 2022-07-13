Омский кинотеатр займется показом сериалов

В омском кинотеатре «Слава» начнется показ пилотных эпизодов новых многосерийных фильмов. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

В кинотеатре покажут новые сериалы с участием таких звезд отечественного кинематографа, как Данила Козловский, Кристина Асмус и Алексей Серебряков. Также запланирован анимационный фестиваль в рамках сотрудничества с одним из российских телеканалов.

Кроме того, у жителей Омска будет возможность смотреть трансляции спортивных состязаний на большом экране. Одновременно «Слава» продолжит показ советской и мировой киноклассики.