Омские власти заявили о проблемах в бюджете и с выплатами мобилизованным | 360°

Общество 05 октября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Омские власти заявили о проблемах в бюджете и с выплатами мобилизованным Пресс-служба омского губернатора Буркова: мобилизованные получат положенные выплаты

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Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о проблемах с выплатами мобилизованным из-за недостатка бюджета. Однако позже власти региона пообещали найти деньги на эти цели. .

По словам Буркова, дефицит бюджета составляет более 13 миллиардов рублей. Однако мобилизованным работникам государственных учреждений дополнительно выплатят не менее месячной зарплаты. К этому губернатор также призвал и бизнес.

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«Нет опасений, что не будет оказана какая-то помощь, просто конкретные цифры будут в ближайшее время, сейчас сумма высчитывается. Губернатор не торопится говорить, потому что у нас есть бюджетный разрыв, который надо чем-то закрыть. Сейчас у нас дополнительная нагрузка, но мы ее закрываем своими силами и силами бизнеса, который у нас социально активный», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе главы Омской области.

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Там отметили, что никто предпринимателей ни к чему принуждать не будет. Деньги для мобилизованных в любом случае найдут.

Ранее в Сети опубликовали видео мобилизованных в Омской области. Они просили отправить их семьям единовременные выплаты.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Планируется привлечь до 300 тысяч резервистов.

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