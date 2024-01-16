Общество 16 января 2024, 17:18 Омский губернатор предложил создать совет по укреплению традиционных ценностей Омский губернатор Хоценко предложил бороться с нежеланием мужчин служить в армии РИА «Новости»

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко подготовил проект указа, предусматривающий создание Совета по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщило издание «Новый Омск».

Совет будет заниматься вопросами воспитания подрастающего поколения согласно духовно-нравственным и семейным ценностям. Его члены смогут предлагать варианты укрепления гражданского общества и разрабатывать рекомендации по противодействию деструктивным и радикальным идеологиям.

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Кроме того, совет будет бороться с дискредитацией идеи служения Отечеству, а также с негативным отношением мужчин к воинской службе. Возглавит совет сам Хоценко, в него также войдут представители православной, евангелическо-лютеранской церквей, духовного управления мусульман, иудейской общины, чиновники и сотрудники силовых ведомств.

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