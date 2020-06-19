Омский губернатор: иностранцы поедут в Россию после принятия поправок к Конституции

Европейцы потянутся в Россию после принятия поправок к Конституции. Омский губернатор считает, что в нашу страну переедут те, кто не согласен с навязываемыми ценностями Запада.

Губернатор Омской области Александр Бурков в эфире Областного омского телевидения указал на изменения, которые ждут РФ.

Государство, по его мнению, будет привлекать образованных европейцев. Не согласные с западными ценностями, в том числе и в плане семейных традиций, иностранцы захотят жить в России.

«Они поедут в Россию. И поедут люди образованные, с профессиями», — подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание на тот факт, что в европейских школах «с младших классов» детям рассказывают об однополых браках и объясняют, что «это хорошо». Одна из поправок в основной закон РФ закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование для москвичей стартует в 10:00 25 июня на сайте 2020og.ru. Такой способ сделать выбор протестировали уже свыше 53 тысяч жителей столицы.