Омский фитнес-центр оказался в центре скандала из-за танца на батутах к 9 Мая

Омский фитнес-центр оказался в центре скандала после публикации поздравительного ролика на 9 Мая. На видео девушки в лосинах и гимнастерках станцевали на батутах возле воинского мемориала. В соцсетях это сравнили с «прыжками на костях» и предложили извиниться перед ветеранами.

Ролик был опубликован в Instagram фитнес-центра.

«9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами», — говорилось в описании к записи.

И хотя на видео девушки просто танцевали, не рекламируя прямо занятия в центре, многим подписчикам все равно показалось, что это плохой пиар-ход.

«Реклама с отвратительным запахом и вкусом», «Не хотите извиниться?», «Нет, ребята. Что-то не то у вас получилось. Клоунада в этот день неуместна», «Это то же самое, что танцевать в холокост», — написали пользователи в многочисленных комментариях к записи.

По мнению одной из участниц обсуждения, если девушки хотели реально поздравить ветеранов, то должны были сделать это лично и адресно.

«Но если уж танцы, то пусть красивые. А не вот эта жесть в лосинах», — возмутилась она.

После этого авторы ролика опубликовали новый пост, в котором заявили, что искренне не понимают, почему их поздравление вызвало такое негодование.

«Люди, остановитесь. Опубликованный ролик ко Дню Победы был снят в качестве призыва благодарить наших предков, что в этот день они нам подарили свободную от фашистского гнета жизнь. Большая часть ролика (на батутах) снималась на входе в парк Победы, недалеко от мемориала воинам-омичам, не на самом мемориале!» — объяснили в фитнес-центре.

Девушки также принесли извинения за то, что задели своим роликом чувства других людей.