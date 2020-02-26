Омских отличников наградили просрочкой

Из ее слов следует, что такие подарки могли получить сотни детей — только от Омска в мероприятии участвовала 41 школа. При этом от школы, в которой учится ее дочь, на награждении присутствовали 38 человек.

Отличников собрали на мероприятии «Губернаторский дневник». Это совместный проект издательского дома «Комсомольская правда», регионального правительства и министерства образования Омской области. Самого губернатора на награждении не было. Когда прошло награждение, не уточняется.

«Лимонад я пить уже не стала бы», — заявила мать девочки.

Судя по фотографиям, которые она предоставила, «Колокольчик» изготовили 29 августа 2019 года. Срок годности, указанный на упаковке — 180 дней. Таким образом, лимонад был годен до 15 февраля 2020 года. Макароны изготовили в декабре 2019 года.