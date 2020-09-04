Омские врачи раскрыли детали лечения Навального

Еще до госпитализации у Алексея Навального были проблемы с пищеварением. Во время лечения в Омской больнице врачам удалось уменьшить глубину комы, сообщил токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Глубина комы у нас уменьшилась, к моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была девять баллов, что свидетельствует о том, что неврологические проявления в нашей клинике, они стали потихоньку уходить. В дальнейшем мы не могли следить за ситуацией, информация от немецких врачей не идет», — привел ТАСС слова Сабаева.

Он добавил, что еще за неделю до попадания в больницу у Навального были проблемы с питанием и пищеварением. Он сидел на диетах, поэтому изменение обмена веществ началось до госпитализации, а не после.

«Все, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ, он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формировать», — пояснил токсиколог.

По его словам, состояние Навального могло резко ухудшиться из-за любого внешнего фактора. Могли сказаться стресс, переутомление или температурные изменения. При этом омским медикам удалось стабилизировать углеводный обмен.

«Была проведена расширенная диагностика, в клиническом плане нам удалось ввести углеводный обмен, в частности уровень сахара, в практически нормальный диапазон. Нам удалось купировать проявление циноза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ, практически вышли из этого состояния», — рассказал Сабаев.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его доставили без сознания в Омскую больницу, а спустя два дня перевезли в Берлин. Сейчас Навальный лежит в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Власти Германии заявили, что немецкая лаборатория нашла в его организме следы яда из группы «Новичок». Вещество обладает нервно-паралитическим действием.