Омские врачи провели 60 биохимических исследований Навальному

Врачи из Омска сделали около 60 биохимических анализов для Алексея Навального. Об этом заявил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.

Среди анализов — 25 на уровень сахара в крови, 11 — на кислотно-основное состояние, две компьютерные томографии, одна МРТ, томография брюшной полости с контрастированием и несколько кардиограмм.

По словам Сабаева, он лично принимал Навального в тот момент, когда он поступил в омскую БСМП-1, потому может судить о его лечении. Кроме того, именно Сабаев готовил блогера к перелету в клинику «Шарите» в Германии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Вскоре он впал в кому. По данным обследований омских врачей, основной версией диагноза было нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий скачок сахара в крови. Ядов в анализах Навального медики не нашли.

По мнению немецких врачей, блогера отравили веществом из группы «Новичок». При этом Германия так и не ответила на официальный запрос России по этой теме.