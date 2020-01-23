Омские врачи отказались перевязать пенсионеру гноящуюся рану и были уволены

Омич рассказал, что в больнице врачи отказались перевязывать гноящуюся рану его отцу-пенсионеру. Следователи проверили, так ли все было на самом деле. После этого медиков уволили.

«Трудовые отношения с работниками [Омской городской больницы № 11] расторгнуты», — рассказала «Российской газете» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Омской области Анна Никитенко. Работы лишились дежурный терапевт и хирург.

По словам сына пожилого мужчины, который лежал в больнице с заболеванием сердца, у его отца гноилась рана на ноге. Ее необходимо перевязывать дважды в день. Врачи отказались помогать старику, поэтому его сыну пришлось это делать самостоятельно в антисанитарных условиях.

Дежурный врач заявил, что «медсестры не на то учились», да и бинтов у пенсионера не было. О случившемся узнал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил изучить все обстоятельства инцидента в омской больнице.