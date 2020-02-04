Омские власти выделили по пять рублей в день на обеды для школьников

В Омске школьникам выделили из бюджета 5 рублей на питание. Сумма смешная, но в СМИ сначала связали этот приказ с поручением Путина о бесплатной еде для младшеклассников. Оказалось, что все не совсем так. Местные власти объяснили «360», что это на самом деле за выплаты.

«Это не имеет никакого отношения к посланию президента [РФ Владимира Путина]. Это история ежегодная. Это дотация на горячее питание, организованная в образовательных организациях. Пять рублей добавляет областной бюджет, пять рублей выделяется из местных бюджетов. В итоге — 10 рублей», — пояснил «360» пресс-секретарь Минобразования Омской области Илья Крылич.

Он добавил, что ежегодно на такую дотацию имеют право те семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе. Что же касается послания президента, то все это еще разрабатывают и ведут согласование с Министерством просвещения. Крылич добавил, что в омских школах завтрак стоит от 35 до 40 рублей, а горячий обед — от 75 до 80 рублей. В сельских школах детей кормят завтраками за 25 рублей, а обедами — за 65 рублей.

Ранее замминистра образования Омской области Инна Елецкая подписала приказ о выделении пяти рублей на питание для школьников региона. Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию велел обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием во всех регионах до 1 сентября 2023 года. Этот законопроект уже в Госдуме.