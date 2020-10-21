Омские власти решили отменить Дельфийские игры из-за короавируса

Власти Омска совместно с оперативным штабом решили сократить в регионе количество массовых мероприятий. Исключением не стал и масштабный проект «Дельфийский Омск-2020».

За год конкурс переносят уже второй раз. Сначала он должен был пройти в апреле, потом в ноябре, а теперь сроки установят, как только стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил портал правительства Омской области.

«Регион и страна в целом переживают вторую волну коронавируса. Пик заболеваемости еще не пройден. Ситуация ежедневно ухудшается. И в данный момент она гораздо пессимистичнее, чем в марте <…> Жизнь и здоровье людей сегодня — главный приоритет», — пояснили в оргкомитете.

В ведомстве также отметили, что подготовка к этому конкурсу дала много положительных результатов. Например, 13 образовательных организаций в сфере культуры получили музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы. И еще в нескольких детских школах искусств провели капитальный ремонт.

Кроме того, участники омской делегации игр получат преимущество при поступлении в Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина и Омский областной колледж культуры и искусства. А свои таланты они продемонстрируют сразу, как позволит эпидемиологическая ситуация.

Дельфийские игры — это соревнования, презентации и выставки в сфере искусств. Проводятся они по 49 номинациям.

Сегодня в Подмосковье начали действовать дополнительные ограничения из-за коронавируса. До 7 ноября нельзя посещать массовые мероприятия, также в регионе закрыты все музеи.