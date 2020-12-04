Омские власти рассказали, как в этому году пройдет Новый год
Стало известно, как в Омске отпразднуют Новый год. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на заместителя директора департамента культуры.
По его словам, отменены все массовые мероприятия как на улицах, так и в закрытых помещениях. Также он добавил, что в городских парках появятся новогодние локации.
«Три основные ели будут установлены на Театральной площади, на входе в сквер Дзержинского, а также в Омской крепости. Парки также будут работать как прогулочные зоны», — рассказал он.