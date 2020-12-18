Омские депутаты забыли выбрать нового главу района

В Омской области депутаты не выбрали вовремя главу одного из районов. За это они получили представление от региональной прокуратуры. Муниципального руководителя изберет конкурсная комиссия.

Без главы остался Знаменский район, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Прокурорская проверка показала, что полномочия занимавшего эту должность Александра Онуфриева истекли 27 ноября. По избранию нового председателя никаких мер не приняли.

«Вопрос об избрании главы советом Знаменского муниципального района инициирован не был», — подчеркнули в прокуратуре, указав на нарушение действующего законодательства и муниципальных правовых актов.

Избранием главы района займется конкурсная комиссия. В ее состав входят члены совета. Часть комиссии назначает сам совет, другую половину — губернатор Омской области.

Определяют кандидатов на должность главы на конкурсе, ответственность за проведение которого лежит на местных чиновниках. На очередном заседании совета вопрос не рассматривали.