Омская аптека отказалась продавать антибиотики по рецепту на русском языке

В омской аптеке отказались продать антибиотики по рецепту, который бы написан на русском языке. В Минздраве региона отметили, что фармацевт все сделал правильно.

О ситуации жительница Омска в социальной сети «ВКонтакте» рассказала 4 ноября. Она отметила, что подозревала у себя коронавирус и вызвала врача, однако терапевт после осмотра диагностировала у пациентки бронхоспазм. Она выписала ей рецепт на антибиотик «Азитромицин».

Пациентка нашла аптеку, в которой был препарат, и отправила туда сына с рецептом. Однако он не смог купить лекарство — фармацевт отказался его продавать, потому что рецепт был написан на русском языке, а не на латыни. Там объяснили, что все рецепты на жизненно важные антибиотики должны быть написаны именно на латыни в соответствии с приказом главы Минздрава Омской области Ирины Солдатовой.

В Минздраве региона РИА «Новости» рассказали, что аптека поступила правильно. В ведомстве напомнили про требование к форме рецептов и порядку их оформления, которые утвердило Министерство здравоохранения России в январе 2019 года.

«Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество», — рассказали там.

В ведомстве подчеркнули, что в действиях фармацевта не было нарушений. Рецепт должен быть написан по латыни, чтобы он смог помочь покупателю и подобрать из ассортимента аптеки замену, которая содержит нужное действующее вещество и подходит пациенту по стоимости.