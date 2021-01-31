Омоновец помог поднять инвалидную коляску в Москве

В воскресенье в Москве силовые структуры стянуты в места массового скопления из-за незаконной акции. Но это не мешает омоновцам помогать обычным прохожим. Например, несколько сотрудников подняли по лестнице инвалидную коляску.

Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что сотрудники ОМОНа на площади трех вокзалов помогли поднять инвалидную коляску по лестнице из подземного перехода. В коляске находился молодой человек с загипсованной ногой. Мужчина поблагодарил сотрудников за помощь.

В воскресенье утром росгвардейцы развернули полевую кухню в центре Москвы, а полицейские в Новосибирске раздали медицинские маски. Такую помощь они оказывали участникам несанкционированных акций.

В столице на Трубной площади, как и на других центральных улицах города, усилены меры безопасности. Мясницкая улица перекрыта для пешеходов, станцию метро «Чистые пруды» оцепили полицейские.