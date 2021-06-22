«Омоложение» коронавируса заметили в России

Коронавирус меняет свои свойства и «молодеет». Все больше новых случаев заражения фиксируют у молодых людей, заявил руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди болеют тяжелее», — рассказал специалист в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, по словам Гущина, появляется большое количество тяжелых случаев среди молодых людей. Регистрируются и повторные случаи заражения коронавирусом. Именно поэтому единственным эффективным средством борьбы с пандемией является вакцинация, подчеркнул эксперт.

Ранее о том, что коронавирус начал «молодеть», заявили в оперштабе Москвы. В начале июня специалисты обратили внимание на резкое осложнение ситуации с распространением вируса. Прирост заразившихся подскочил до пиковых значений.

«Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — отметили в оперштабе.

На фоне этого в регионах начали ужесточать ограничительные меры. Людей призывают активнее вакцинироваться. Многих от прививки останавливает аномально жаркая погода. Однако специалисты указывают, что это никак не может повлиять на эффективность вакцинирования. Масочный режим из-за жары ослаблять не планируется.