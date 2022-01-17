Отоларинголог Зайцев назвал симптомы «омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса распространяется по всему миру, в том числе и по России. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал ИА Nation News, по каким симптомам можно распознать новый штамм.

Врач рассказал, что коронавирус проникает в организм через слизистые — например, через слизистую оболочку глаза. Поэтому симптомом часто становится конъюнктивит.

Кроме того, новый штамм отличает сильнейшая боль в горле.

«С обычным COVID-19 симптоматика больше уходила в слабость, вялость, ограничение подвижности, бронхо-легочные состояния. Сейчас это сильно бьет по носоглотке, по слизистой оболочке стенки носа. Очень сильно болит горло — так, будто бы человек жует стекло и глотает», — рассказал отоларинголог.