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    17 января 2022, 21:39

    Отоларинголог Зайцев назвал симптомы «омикрон»-штамма

    Полина Гребенщикова

    «Омикрон»-штамм коронавируса распространяется по всему миру, в том числе и по России. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал ИА Nation News, по каким симптомам можно распознать новый штамм.

    Отоларинголог Зайцев назвал симптомы «омикрон»-штамма

    Врач рассказал, что коронавирус проникает в организм через слизистые — например, через слизистую оболочку глаза. Поэтому симптомом часто становится конъюнктивит.

    Кроме того, новый штамм отличает сильнейшая боль в горле.

    «С обычным COVID-19 симптоматика больше уходила в слабость, вялость, ограничение подвижности, бронхо-легочные состояния. Сейчас это сильно бьет по носоглотке, по слизистой оболочке стенки носа. Очень сильно болит горло — так, будто бы человек жует стекло и глотает», — рассказал отоларинголог.