Омичку через суд заставили лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг

В Омске прокуроры через суд добились госпитализации девушки, которая в 14 лет весит 25 килограммов. Ее мать отказывалась лечить ребенка по «религиозному мотиву».

«Несовершеннолетняя наблюдалась в медицинском учреждении в связи с белково-энергетической недостаточностью. Вес ребенка составлял всего 25 килограммов. При этом от предлагаемой госпитализации в гастроэнтерологическое отделение мать девочки отказывалась, не впускала домой врача-педиатра», — сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

В декабре, как рассказали в пресс-службе, девочку доставили в больницу на скорой помощи. Однако и в этом случае ее мать отказалась от диагностического обследования и лечения. Свою позицию она объяснила тем, что не доверяет лечащим врачам и медицинскому персоналу. Вместе с тем врачи настаивали на том, что отказ от лечения угрожал жизни и здоровью несовершеннолетней.

По информации Ngs55.ru, нежелание отдать дочь с недостаточным весом врачам было обусловлено «религиозным мотивом».

После вмешательства прокуратуры Советский районный суд Омска признал незаконным отказ от лечения девушки и разрешил врачам провести необходимое обследование и процедуры. Решение суда вступило в силу сразу же, и девушку госпитализировали.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вес в 25 килограммов является нормальным для девочки восьми лет. В 14 лет средняя девушка-подросток весит от 48 до 58 килограммов. При белково-энергетической недостаточности даже самой легкой формы вес ребенка снижается на 20% от нормы, при более серьезном заболевании отставание в массе тела может превышать 30%.