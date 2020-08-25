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    25 августа 2020, 15:53

    Омичка пожаловалась на продавцов, которые предложили ее сыну вместо маски надеть пакет

    Артур Блянихов

    Жительница Омска рассказала «Ридусу» о продавцах одного из городских магазинов, которые предложили ее сыну надеть на лицо полиэтиленовый пакет вместо защитной маски.

    По данным издания, 17-летний сын женщины зашел в магазин за водой, однако продавцы отказались его обслуживать, поскольку на нем не было медицинской маски.

    «Хоть я и даю ему эти маски, с подростков что-то требовать нереально. На кассе сказали, не будут обслуживать, он предложил прикрыться одеждой. Тогда продавец предложила „маски“ — мешочки с прорезями для ушей», — поделилась собеседница издания.

    Молодой человек сказал сотруднице супермаркета, что в такой маске можно задохнуться, на что получил ответ, что еще никто не задыхался.

    Произошедшее возмутило мать подростка. По ее словам, нарезать пакеты и предлагать их вместо масок — это перебор.

    «Ну, скоро нам что — мешки на голову наденут и скажут ходить?» — задалась вопросом горожанка.

    Новости SMI.FM