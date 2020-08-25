Омичка пожаловалась на продавцов, которые предложили ее сыну вместо маски надеть пакет

По данным издания, 17-летний сын женщины зашел в магазин за водой, однако продавцы отказались его обслуживать, поскольку на нем не было медицинской маски.

«Хоть я и даю ему эти маски, с подростков что-то требовать нереально. На кассе сказали, не будут обслуживать, он предложил прикрыться одеждой. Тогда продавец предложила „маски“ — мешочки с прорезями для ушей», — поделилась собеседница издания.

Молодой человек сказал сотруднице супермаркета, что в такой маске можно задохнуться, на что получил ответ, что еще никто не задыхался.

Произошедшее возмутило мать подростка. По ее словам, нарезать пакеты и предлагать их вместо масок — это перебор.

«Ну, скоро нам что — мешки на голову наденут и скажут ходить?» — задалась вопросом горожанка.