Общество 03 декабря 2023, 10:48 Омичка отправила «ведьме» по почте шесть килограммов золота для «чистки ауры» Shot: жительница Омска прислала почтой шесть кило золота «колдунье» из соцсетей piqsels

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Жительница Омска отправила подмосковной «ведьме» из социальных сетей шесть килограммов золота. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К женщине обратилась «потомственная колдунья», которая якобы обнаружила у нее порчу и негативную энергию в ауре. Незнакомка пообещала улучшить состояние, если жительница Омска передаст ей все свои золотые украшения. «Ведьма» объяснила, что золото — «негативный» металл, который якобы мешает очищению ауры.

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Женщина с помощью почты отправила украшения на два миллиона рублей на указанный адрес в Щелково, после чего «целительница» увидела моментальное очищение кармы. Позже жительница Омска потребовала вернуть ей ювелирные изделия. Подмосковная «ведунья» согласилась отдать украшения в обмен на 430 тысяч рублей.

По информации издания, женщина действительно прислала золото назад, но только часть — один килограмм драгоценностей. После этого омичка обратилась в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники обманули 47-летнюю женщину, вынудив ее взять кредит на крупную сумму. Злоумышленники убедили местную жительницу перевести на их счет около четырех миллионов рублей.