Омичей больше не будут проверять на выездах из города

По данным издания, в рамках первого этапа снятия ограничений на выездах из Омска убрали полицейские посты. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что сотрудников перенаправят на другие места для обеспечения охраны общественного порядка.

Уточняется, что с 4 июня в Омске начали работать библиотеки и крупные торговые центры. Горожанам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.